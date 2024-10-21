Мареска объяснил ранние замены Джеймса и Санчо

Энцо Мареска и Рис Джеймс Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил ранние замены защитника Риса Джеймса и вингера Джейдона Санчо в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне Джеймс впервые за 315 последних дней появился в стартовом составе "Челси", также сыграв свои первые минуты в новом сезоне.

Джеймс покинул поле "Энфилда" на 53-й минуте, тогда как для Санчо проигранный "синими" матч (2:1) оказался завершен уже в перерыве, но с обоими футболистами все в порядке.

"Санчо? Тактическая замена".

"Рису и Ромео (Лавиа) мы планировали дать 45 минут или максимум один час. Я слегка опасался давать им больше минут, поэтому я решил заменить их обоих", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Джеймс, Ливерпуль, Мареска, Премьер-Лига, Санчо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2024 07:00

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