Мареска объяснил ранние замены Джеймса и Санчо

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил ранние замены защитника Риса Джеймса и вингера Джейдона Санчо в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне Джеймс впервые за 315 последних дней появился в стартовом составе "Челси", также сыграв свои первые минуты в новом сезоне.



Джеймс покинул поле "Энфилда" на 53-й минуте, тогда как для Санчо проигранный "синими" матч (2:1) оказался завершен уже в перерыве, но с обоими футболистами все в порядке.



"Санчо? Тактическая замена".



"Рису и Ромео (Лавиа) мы планировали дать 45 минут или максимум один час. Я слегка опасался давать им больше минут, поэтому я решил заменить их обоих", — цитирует Мареску Evening Standard.