Слот недоволен судейством, несмотря на победу над "Челси"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот подверг критике работу рефери Джона Брукса в матче Премьер-Лиги против "Челси".

В воскресенье "Ливерпуль" отпраздновал победу 2:1 над "Челси", однако у Слота, несмотря на результат, остался на душе осадок насчет судейства.



Во-первых, Брукс не посмел удалить защитника "синих" Тосина Адарабиойо за фол последней надежды в самом начале матча, а также отменил собственное решение о пенальти, когда полузащитник "красных" Кертис Джонс был сбит в чужой штрафной голкипером Робертом Санчесом.



Слот чувствует, что этот матч развеял миф о том, будто рефери якобы всегда благоволят "Ливерпулю" на "Энфилде".



"Фанаты были действительно важны для нас. Я не знаю, есть ли в Англии такое, но в моем бывшем клубе, который тоже обладает впечатляющим стадионом, люди говорят: "Да, рефери слегка находятся под впечатлением от трибун, и поэтому они легко принимают решения в вашу пользу".



"Но сегодня мы увидели, что, какими бы шумными ни были фанаты, рефери просто хотел показать, что он способен не принимать решения, которые ему следовало принимать. Так что это не помогло нам с рефери, но это определенно помогло с нашими игроками, потому что они так упорно трудились".



"Если каждый раз они так сильно подбадривают вас, когда вы совершаете отбор или когда Дарвин (Нуньес) бежит нас, во все эти моменты, это определенно помогает вам в ментальном плане. Фанаты были действительно важны для игроков, но мы не увидели того, что думают все люди: будто на "Энфилде" нам всегда присуждают легкие пенальти".



"Правда это или нет? Сегодня мы снова увидели, что это не так", — цитирует Слота ESPN.