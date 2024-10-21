Мареска доволен, какой футбол "Челси" показал против "Ливерпуля"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска похвалил свою команду за показанный футбол в проигранном матче против "Ливерпуля".

В воскресенье "Челси" проиграл на "Энфилде" со счетом 1:2, первый из двух голов пропустив с пенальти.



Однако Мареска гордится тем, каким образом сыграли "синие", и верит, что с таким футболом его команда не пропадет.



"Нам не нравится проигрывать, но если можно выбрать способ потерять очки, то я бы выбрал этот. Приехать сюда на этот стадион и так сыграть против этой команды. Мне по-настоящему понравилась игра".



"Наверное, мы заслуживали нечто большее. Игра была хороша. Думаю, мы контролировали игру большую часть матча, мы имели моменты, мы владели мячом на их половине поля. Нечасто увидишь, как "Ливерпуль" подолгу находится на своей половине поля".



"В целом команда была смелой с мячом и без мяча, и я думаю, это правильный путь", — цитирует Мареску Evening Standard.