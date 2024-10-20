Жота, вероятно, пропустит матч с "РБ Лейпциг"
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота, вероятно, пропустит матч Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" в ближайшую среду.
Жота выходил в стартовом составе на семь из восьми матчей "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, включая против "Челси" в воскресенье.
Однако этот победный для "Ливерпуля" матч против "Челси" (2:1) был завершен для Жоты уже на 30-й минуте, когда 27-летний португалец уступил свое место на поле Дарвину Нуньесу.
По всей видимости, для Жоты не прошло бесследно столкновение с Тосином Адарабиойо в самом начале матча, и главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот ожидает, что некоторое время его команда не сможет рассчитывать на Диогу.
"Диогу пришлось заменить. Я не уверен, в чем дело, но я буду удивлен, если он сможет сыграть в среду", — цитирует Слота Sky Sports.
20.10.2024 23:00
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