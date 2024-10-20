О'Нил посетовал, что рефери благосклонны к большим командам

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил посетовал, что рефери Премьер-Лиги склонны принимать решения в пользу больших команд вроде "Манчестер Сити" в спорных ситуациях.

В воскресенье "Вулверхэмптон" бы бит на своем поле "Сити" со счетом 1:2, пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени.



Этот гол выглядел спорным и был засчитан только после вмешательства VAR. О'Нил не сомневается в честности арбитров, но чувствует, что гранды имеют преимущество в спорных ситуациях.



"Так не может быть, чтобы люди были умышленно настроены против "Вулверхэмптона". Но, возможно, у тех, кто принимает решения, в подсознании есть нечто, что заставляет их, скорее, принять сторону "Манчестер Сити", нежели "Вулверхэмптона".



"Мое внимание и мои чувства обострены, когда мы противостоим "Манчестер Сити", Пепу (Гвардиоле) и Холанду. А то же самое с арбитрами, когда дело касается Холанда и "Манчестер Сити"?



"Есть ли нечто, что влияет на принятие решений? Я разговаривал с ними об этом, и они, разумеется, гарантируют мне, что это не так. Но речь о людях".



"Победный гол "Манчестер Сити" на последней минуте — это важное событие. Это важнее, чем победный гол "Вулверхэмптона" на последней минуте против "Вест Хэма". Поэтому здесь есть нечто в подсознании, и вероятность решения в твою пользу меньше".



"Возможно я заблуждаюсь, но если бы мне нужно было расстроить кого-нибудь на улице, то между маленьким парнем и большим парнем я бы выбрал маленького парня. Ничего не имею против маленьких парней".



"Здесь что-то есть, но они определенно не делают это умышленно. Я знаю, что они на 100 процентов честны. Они делают свою работу так хорошо, как могут, и я полностью их уважаю".



"Но, возможно, они склоняются в определенном направлении, когда ситуация спорная", — цитирует О'Нила The Independent.