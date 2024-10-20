Каррагер: "Челси" очень повезло избежать второго пенальти"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Челси" "очень повезло" избежать второго пенальти в свои ворота против "Ливерпуля".
В концовке первого тайма воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс столкнулся в чужой штрафной с голкипером "Челси" Робертом Санчесом.
Рефери Джон Брукс сразу же указал на 11-метровую отметку, но после подсказки от VAR сходил к монитору и отменил свое решение о пенальти. И Каррагеру кажется, что арбитра пожалел "Челси", который к тому времени уже уступал в счете.
"Думаю, "Челси" повезло. С другого ракурса это выглядит как пенальти".
"Думаю, контакт голкипера с мячом недостаточен. Недостаточно дотронуться до мяча и полностью снести соперника. Думаю, "Челси" очень повезло", — сообщил Каррагер в эфире.
20.10.2024 21:00
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Последние комментарии:
В таких случаях должен быть однозначный вердикт ФИФА. Либо кто первый касается мяча - тот и прав (и пофиг, что в дальше происходит), либо касание первым мяча ничего не значит и весь эпизод рассматривается в целом. Иначе будет так как сейчас: Каррагер считает, что пенальти, Ширер - что пенальти нет. Ну и все в таком духе...
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Очень куева с играл Санчес сегодня! Особено со вторым голом.
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А я думаю что нет
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