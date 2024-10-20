Каррагер: "Челси" очень повезло избежать второго пенальти"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Челси" "очень повезло" избежать второго пенальти в свои ворота против "Ливерпуля".

В концовке первого тайма воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс столкнулся в чужой штрафной с голкипером "Челси" Робертом Санчесом.



Рефери Джон Брукс сразу же указал на 11-метровую отметку, но после подсказки от VAR сходил к монитору и отменил свое решение о пенальти. И Каррагеру кажется, что арбитра пожалел "Челси", который к тому времени уже уступал в счете.



"Думаю, "Челси" повезло. С другого ракурса это выглядит как пенальти".



"Думаю, контакт голкипера с мячом недостаточен. Недостаточно дотронуться до мяча и полностью снести соперника. Думаю, "Челси" очень повезло", — сообщил Каррагер в эфире.



