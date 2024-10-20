Каррагер: "Челси" очень повезло избежать второго пенальти"

Кертис Джонс Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Челси" "очень повезло" избежать второго пенальти в свои ворота против "Ливерпуля".

В концовке первого тайма воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс столкнулся в чужой штрафной с голкипером "Челси" Робертом Санчесом.

Рефери Джон Брукс сразу же указал на 11-метровую отметку, но после подсказки от VAR сходил к монитору и отменил свое решение о пенальти. И Каррагеру кажется, что арбитра пожалел "Челси", который к тому времени уже уступал в счете.

"Думаю, "Челси" повезло. С другого ракурса это выглядит как пенальти".

"Думаю, контакт голкипера с мячом недостаточен. Недостаточно дотронуться до мяча и полностью снести соперника. Думаю, "Челси" очень повезло", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2024 21:00

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  1. gary47 20.10.2024 22:07 # gary47
    В таких случаях должен быть однозначный вердикт ФИФА. Либо кто первый касается мяча - тот и прав (и пофиг, что в дальше происходит), либо касание первым мяча ничего не значит и весь эпизод рассматривается в целом. Иначе будет так как сейчас: Каррагер считает, что пенальти, Ширер - что пенальти нет. Ну и все в таком духе...

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  2. chelsiukpro 20.10.2024 21:45 # chelsiukpro
    Очень куева с играл Санчес сегодня! Особено со вторым голом.

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  3. ganinilyha 20.10.2024 21:32 # ganinilyha
    А я думаю что нет

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