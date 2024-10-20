"Ливерпуль" победил "Челси" и вернулся на первое место

"Ливерпуль" одержал домашнюю победу 2:1 над "Челси", благодаря чему вернулся на вершину Премьер-Лиги.

Как и ожидалось, Кувин Келлехер сменил на воротах "красных" травмированного Алиссона. Энди Робертсон и Доминик Собослаи также появились с первых минут.



У "синих" впервые в этом сезоне на поле вышел капитан Рис Джеймс и сразу — в старте, заменив Марка Кукурелью. Тосин Адарабиойо и Ромео Лавиа появились вместо Весле Фофана и Энцо Фернандеса.



На шестой минуте Адарабиойо с помощью фола не позволил Диогу Жоте убежать один на один с голкипером, однако рефери пожалел Тосина, ограничившись желтой карточкой.



В целом игра была более-менее равной в начале матча. Команды только присматривались друг к другу, действительно опасные моменты практически не возникали.



А на 27-й минуте Леви Колуилл в своей штрафной ударил Кертиса Джонса по ногам. Был назначен пенальти, который хладнокровно реализовал Мохамед Салах — 1:0.



Не успев прийти в себя, "Челси" пропустил еще раз, но гол Коди Гакпо, на дальней штанге замкнувшего передачу Салаха, не был засчитан из-за офсайда.



На 33-й минуте гости огрызнулись ударом Николаса Джексона с острого угла — мяч слегка задел штангу со внешней стороны.



Концовка первого тайма оказалась отмечена столкновением Роберта Санчеса и Джонса в штрафной. Сперва рефери указал на 11-метровую отметку, но после похода к монитору отменил свое решение — голкипер "синих" успел выбить мяч.



Второй тайм начался с того, что Джексон реализовал выход один на один, ткнув мяч в ближний угол ворот. Изначально лайнсмен поднял флажок, однако система VAR позволила установить, что офсайда не было — 1:1.



Однако почти сразу "Ливерпуль" снова вышел вперед. Салах выполнил заброс в штрафную, где оставшийся в одиночестве Джонс свободно принял мяч и поразил ворота — 2:1.



В остатке матча "красные" с успехом сдерживали соперника, почти ничего не позволив "синим".



Одержать эту победу "Ливерпулю" помог пенальти, однако по игре "красные" все равно превзошли соперника. "Челси" был неплох, но недостаточно, чтобы уехать с "Энфилда" с очками".



"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче