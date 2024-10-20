"Ливерпуль" победил "Челси" и вернулся на первое место

Кертис Джонс "Ливерпуль" одержал домашнюю победу 2:1 над "Челси", благодаря чему вернулся на вершину Премьер-Лиги.

Как и ожидалось, Кувин Келлехер сменил на воротах "красных" травмированного Алиссона. Энди Робертсон и Доминик Собослаи также появились с первых минут.

У "синих" впервые в этом сезоне на поле вышел капитан Рис Джеймс и сразу — в старте, заменив Марка Кукурелью. Тосин Адарабиойо и Ромео Лавиа появились вместо Весле Фофана и Энцо Фернандеса.

На шестой минуте Адарабиойо с помощью фола не позволил Диогу Жоте убежать один на один с голкипером, однако рефери пожалел Тосина, ограничившись желтой карточкой.

В целом игра была более-менее равной в начале матча. Команды только присматривались друг к другу, действительно опасные моменты практически не возникали.

А на 27-й минуте Леви Колуилл в своей штрафной ударил Кертиса Джонса по ногам. Был назначен пенальти, который хладнокровно реализовал Мохамед Салах — 1:0.

Не успев прийти в себя, "Челси" пропустил еще раз, но гол Коди Гакпо, на дальней штанге замкнувшего передачу Салаха, не был засчитан из-за офсайда.

На 33-й минуте гости огрызнулись ударом Николаса Джексона с острого угла — мяч слегка задел штангу со внешней стороны.

Концовка первого тайма оказалась отмечена столкновением Роберта Санчеса и Джонса в штрафной. Сперва рефери указал на 11-метровую отметку, но после похода к монитору отменил свое решение — голкипер "синих" успел выбить мяч.

Второй тайм начался с того, что Джексон реализовал выход один на один, ткнув мяч в ближний угол ворот. Изначально лайнсмен поднял флажок, однако система VAR позволила установить, что офсайда не было — 1:1.

Однако почти сразу "Ливерпуль" снова вышел вперед. Салах выполнил заброс в штрафную, где оставшийся в одиночестве Джонс свободно принял мяч и поразил ворота — 2:1.

В остатке матча "красные" с успехом сдерживали соперника, почти ничего не позволив "синим".

Одержать эту победу "Ливерпулю" помог пенальти, однако по игре "красные" все равно превзошли соперника. "Челси" был неплох, но недостаточно, чтобы уехать с "Энфилда" с очками".

"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2024 20:35

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Последние комментарии:




  1. sausage 20.10.2024 20:49 # sausage
    Ну по Ливерпулю всё понятно, на классе ёбнули стайку диких обезьян, которые вышли на матч жизни, как на войну. Единственно грустно за Диаса. Понятно почему он в старт не попал, у парняги явный спад по физике. Ждём перезарядки.
    Но интереснее сказать по Челси) Кайседо - тупой середняк, Лавиа - пустое место, Палмер - труп, Санчо - то же самое, что было и в МЮ, не для АПЛ игрочишка. Остальные вообще не стоят внимания. У Марески ни идей, ни игроков. Ему лестеры из ЧШ вытаскивать и середняков типа Челси в середине таблицы удерживать. Как бы он под Пепа не косил, это даже не пародия и какая-то неудачная карикатура на топа.

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  2. dexter 20.10.2024 20:48 # dexter
    Собо - это конечно полный пздц,.. Пашет как конь, но так же и пасует. А видение поля, как у ослепшего голубя.

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  3. superperez101 20.10.2024 20:47 # superperez101
    ничему залупесов жизнь не учит, а те всё кукарекают и кукарекают до матча

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  4. felix-the-cat 20.10.2024 20:45 # felix-the-cat
    По классике хуесосы которые кукарекали больше всех перед матчем сидят с обоссаными ебальниками пол шконкой, завтра вылезут))

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  5. superperez101 20.10.2024 20:44 # superperez101
    вполноги обыграли немощных залупенсов, несмотря на все выходки дырявого брукса
    челси - сосать вприпрыжку

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  6. weorlfc 20.10.2024 20:44 # weorlfc
    Как говорил Конфуций 2.5 тысяч лет назад. Если видишь в 4к как Джонс забивает победный мяч то лигу можно закрывать!

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  7. electric 20.10.2024 20:44 # electric
    ОХРАННИК СЮДА НАХУЙ 6ЛЯТЬ!!!

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  8. takernotagiver 20.10.2024 20:43 # takernotagiver
    40 миллионный Гравенберг ни чем не хуже 116 миллионного Кайседо

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  9. dragon 20.10.2024 20:41 # dragon
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  10. dexter 20.10.2024 20:41 # dexter
    КОРОЛИ на ТРОНЕ - сити на страпоне!

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  11. tihinya-moiyobir 20.10.2024 20:41 # tihinya-moiyobir
    17.10.2024 13:29 #
    sellman

    Братики, привет!

    А вы знали, что у портовых обмороков был самый лёгкий календарь в АПЛ? Это даже Opta уже подтвердила. При чем с большим отрывом.

    Как только эти ублюдки моряков и шлюх встретились с командой из ТОП-8, сразу приняли в ротовой резервуар.

    Вы представляете, что сделают с ними ИМПЕРАТОРЫ?

    ЛГБТф «Чепухапыль» будет сосать, поэтому ценз матча 18+
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  12. skydreams 20.10.2024 20:41 # skydreams
    Ну сколько можно то блять...
    С победой колбасники
    P.s Пизда вам на Бридже))

    (ответить)

  13. dexter 20.10.2024 20:41 # dexter
    Кто может быть хуже хохлов? - британские судейки!

    (ответить)

  14. live-juve 20.10.2024 20:40 # live-juve
    не простая, но вполне ожидаемая победа над черньси... YNWA!

    (ответить)

  15. sobchak-ynwa 20.10.2024 20:40 # sobchak-ynwa
    Бесплатный Джонс > 200 миллионные сосайдо + шалавия


    пхахахахахаха

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  16. jabajaba 20.10.2024 20:40 # jabajaba
    "красные" все равно превзошли соперника....
    михуй ты игру смотришь вообще или в глаза долбишся

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  17. takernotagiver 20.10.2024 20:40 # takernotagiver
    Реальность смачно въебала этому дурику)

    19.10.2024 23:05 #
    sean-dyche18plus

    арю.походу футбольный клуб "Челси" рили чемпион.арсосулю что с травмами что без никогда не видать титула.комунити щит предел для заднеприводных лузеров.сити на лч ставку сделает да и без родри сильно просядут.115 нарушений тоже сильно давят.не осилят ментально 5-ую аплку подряд.залупуль с голландским бомжом даже не рассматриваю как конкурента.еще пару недель на багаже насекомого попыжатся и тогда начнется настоящий слатбол а там уже здравствуй родное 8 место.можно уже сейчас ставить на чемпик императорси пока кэф жирный.

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  18. papka-legend 20.10.2024 20:40 # papka-legend
    МарескаАУТ блять

    В такой матч выпускать Джеймса и Лавию, ублюдок конченый

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  19. felix-the-cat 20.10.2024 20:40 # felix-the-cat
    Обыграли середняка рили, ничего нового

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  20. skychnie-oboi 20.10.2024 20:39 # skychnie-oboi
    Вот в таких матчах с середняками и выигрывают чемпионства.
    ЮНВА!

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