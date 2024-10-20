"Ливерпуль" победил "Челси" и вернулся на первое место
"Ливерпуль" одержал домашнюю победу 2:1 над "Челси", благодаря чему вернулся на вершину Премьер-Лиги.
Как и ожидалось, Кувин Келлехер сменил на воротах "красных" травмированного Алиссона. Энди Робертсон и Доминик Собослаи также появились с первых минут.
У "синих" впервые в этом сезоне на поле вышел капитан Рис Джеймс и сразу — в старте, заменив Марка Кукурелью. Тосин Адарабиойо и Ромео Лавиа появились вместо Весле Фофана и Энцо Фернандеса.
На шестой минуте Адарабиойо с помощью фола не позволил Диогу Жоте убежать один на один с голкипером, однако рефери пожалел Тосина, ограничившись желтой карточкой.
В целом игра была более-менее равной в начале матча. Команды только присматривались друг к другу, действительно опасные моменты практически не возникали.
А на 27-й минуте Леви Колуилл в своей штрафной ударил Кертиса Джонса по ногам. Был назначен пенальти, который хладнокровно реализовал Мохамед Салах — 1:0.
Не успев прийти в себя, "Челси" пропустил еще раз, но гол Коди Гакпо, на дальней штанге замкнувшего передачу Салаха, не был засчитан из-за офсайда.
На 33-й минуте гости огрызнулись ударом Николаса Джексона с острого угла — мяч слегка задел штангу со внешней стороны.
Концовка первого тайма оказалась отмечена столкновением Роберта Санчеса и Джонса в штрафной. Сперва рефери указал на 11-метровую отметку, но после похода к монитору отменил свое решение — голкипер "синих" успел выбить мяч.
Второй тайм начался с того, что Джексон реализовал выход один на один, ткнув мяч в ближний угол ворот. Изначально лайнсмен поднял флажок, однако система VAR позволила установить, что офсайда не было — 1:1.
Однако почти сразу "Ливерпуль" снова вышел вперед. Салах выполнил заброс в штрафную, где оставшийся в одиночестве Джонс свободно принял мяч и поразил ворота — 2:1.
В остатке матча "красные" с успехом сдерживали соперника, почти ничего не позволив "синим".
Одержать эту победу "Ливерпулю" помог пенальти, однако по игре "красные" все равно превзошли соперника. "Челси" был неплох, но недостаточно, чтобы уехать с "Энфилда" с очками".
"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче
20.10.2024 20:35
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Последние комментарии:
Ну по Ливерпулю всё понятно, на классе ёбнули стайку диких обезьян, которые вышли на матч жизни, как на войну. Единственно грустно за Диаса. Понятно почему он в старт не попал, у парняги явный спад по физике. Ждём перезарядки.
Но интереснее сказать по Челси) Кайседо - тупой середняк, Лавиа - пустое место, Палмер - труп, Санчо - то же самое, что было и в МЮ, не для АПЛ игрочишка. Остальные вообще не стоят внимания. У Марески ни идей, ни игроков. Ему лестеры из ЧШ вытаскивать и середняков типа Челси в середине таблицы удерживать. Как бы он под Пепа не косил, это даже не пародия и какая-то неудачная карикатура на топа.
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Собо - это конечно полный пздц,.. Пашет как конь, но так же и пасует. А видение поля, как у ослепшего голубя.
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ничему залупесов жизнь не учит, а те всё кукарекают и кукарекают до матча
(ответить)
По классике хуесосы которые кукарекали больше всех перед матчем сидят с обоссаными ебальниками пол шконкой, завтра вылезут))
(ответить)
вполноги обыграли немощных залупенсов, несмотря на все выходки дырявого брукса
челси - сосать вприпрыжку
(ответить)
Как говорил Конфуций 2.5 тысяч лет назад. Если видишь в 4к как Джонс забивает победный мяч то лигу можно закрывать!
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ОХРАННИК СЮДА НАХУЙ 6ЛЯТЬ!!!
(ответить)
40 миллионный Гравенберг ни чем не хуже 116 миллионного Кайседо
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КОРОЛИ на ТРОНЕ - сити на страпоне!
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17.10.2024 13:29 #
sellman
Братики, привет!
А вы знали, что у портовых обмороков был самый лёгкий календарь в АПЛ? Это даже Opta уже подтвердила. При чем с большим отрывом.
Как только эти ублюдки моряков и шлюх встретились с командой из ТОП-8, сразу приняли в ротовой резервуар.
Вы представляете, что сделают с ними ИМПЕРАТОРЫ?
ЛГБТф «Чепухапыль» будет сосать, поэтому ценз матча 18+
(ответить)
(ответить)
Ну сколько можно то блять...
С победой колбасники
P.s Пизда вам на Бридже))
(ответить)
Кто может быть хуже хохлов? - британские судейки!
(ответить)
не простая, но вполне ожидаемая победа над черньси... YNWA!
(ответить)
Бесплатный Джонс > 200 миллионные сосайдо + шалавия
пхахахахахаха
(ответить)
"красные" все равно превзошли соперника....
михуй ты игру смотришь вообще или в глаза долбишся
(ответить)
Реальность смачно въебала этому дурику)
19.10.2024 23:05 #
sean-dyche18plus
арю.походу футбольный клуб "Челси" рили чемпион.арсосулю что с травмами что без никогда не видать титула.комунити щит предел для заднеприводных лузеров.сити на лч ставку сделает да и без родри сильно просядут.115 нарушений тоже сильно давят.не осилят ментально 5-ую аплку подряд.залупуль с голландским бомжом даже не рассматриваю как конкурента.еще пару недель на багаже насекомого попыжатся и тогда начнется настоящий слатбол а там уже здравствуй родное 8 место.можно уже сейчас ставить на чемпик императорси пока кэф жирный.
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МарескаАУТ блять
В такой матч выпускать Джеймса и Лавию, ублюдок конченый
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Обыграли середняка рили, ничего нового
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Вот в таких матчах с середняками и выигрывают чемпионства.
ЮНВА!
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