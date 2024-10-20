Гвардиола: "Мы не привыкли побеждать таким образом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда не привыкла вырывать победы, как ей это удалось против "Вулверхэмптона" в воскресенье.

Вырвать все три очка на "Молинью" подопечным Гвардиолы удалось только благодаря голу Джона Стоунса на пятой компенсированной минуте — 1:2.



Гвардиола доволен, что "Сити" дожал своего соперника, и Хосепу понравился вкус такой победы.



"Это не последний матч сезона, но, конечно, он такой важный. Мы не привыкли побеждать таким образом. Как и другие команды, мы обладаем большим талантом, и мы не так часто вырываем победу на последних минутах".



"В момент, когда лайнсмен поднял флажок, я сказал: "Но это угловой, здесь не может быть офсайда". У голкипера был идеальный обзор".



"Было так приятно попробовать на вкус такого рода победу. Вышедшие на замену игроки оказали большое влияние на игру, и мы были терпеливы".



"Нам нужно находить решения, когда команды обороняются так глубоко. Буквально 11 игроками в штрафной".



Я сказал своим игрокам: "Не осуждайте их". Наша задача — сломить их. Когда играешь против "Тоттенхэма", они играют другим образом, и это нормально".



"Каждый раз мы прибавляем в этом отношении, зная, что это так сложно", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".