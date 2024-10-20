Стоунс считает, что его гол против "волков" был засчитан правильно
Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс считает, что его победный гол против "Вулверхэмптона" был засчитан правильно.
Вырвать победу 1:2 на "Молинью" в воскресенье "Сити" удалось только на пятой компенсированной минуте, когда Стоунс замкнул подачу Филом Фоденом углового.
Гол Стоунса едва не был отменен, потому что Бернарду Силва находился в офсайде и мешал голкиперу, однако вмешательство VAR помогло рефери принять решение, которое Джон считает правильным.
"Мы очень усердно старались улучшить свою игру при стандартах и получать максимальную отдачу от них. Сегодня мы исполняли стандарты с новой концентрацией и новым настроем".
"Надеюсь, это только начало. Стандарты — важная часть игры на обоих концах поля, и лично мне было очень приятно забить победный гол в столь сложном матче".
"Я подумал, что гол отменили. Я пытался поговорить с рефери, но вокруг него было много людей. На мой взгляд, в итоге он принял правильное решение. Разумеется, я предвзят, но я думаю, гол следовало засчитать", — сообщил Стоунс BBC.
20.10.2024 19:00
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Все верно. Если Арсеналу такие засчитывают, то нам тоже можно. Пока не проведут собрание в ФА и не дадут судьям новые рекомендации, то нужно засчитывать.
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