Стоунс считает, что его гол против "волков" был засчитан правильно

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс считает, что его победный гол против "Вулверхэмптона" был засчитан правильно.

Вырвать победу 1:2 на "Молинью" в воскресенье "Сити" удалось только на пятой компенсированной минуте, когда Стоунс замкнул подачу Филом Фоденом углового.



Гол Стоунса едва не был отменен, потому что Бернарду Силва находился в офсайде и мешал голкиперу, однако вмешательство VAR помогло рефери принять решение, которое Джон считает правильным.



"Мы очень усердно старались улучшить свою игру при стандартах и получать максимальную отдачу от них. Сегодня мы исполняли стандарты с новой концентрацией и новым настроем".



"Надеюсь, это только начало. Стандарты — важная часть игры на обоих концах поля, и лично мне было очень приятно забить победный гол в столь сложном матче".



"Я подумал, что гол отменили. Я пытался поговорить с рефери, но вокруг него было много людей. На мой взгляд, в итоге он принял правильное решение. Разумеется, я предвзят, но я думаю, гол следовало засчитать", — сообщил Стоунс BBC.