Хески ожидал прорыва от Гравенберха

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески признался, что ожидал прорыва от полузащитника "красных" Райана Гравенберха в этом сезоне.

Не сумев обзавестись опорником минувшим летом, главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот доверил эту роль своему соотечественнику Гравенберху.



22-летний голландец прекрасно раскрылся в этой новой для себя роли, однако это не стало таким уж сюрпризом для Хески.



"Я предвидел это в прошлом сезоне. Я заметил рост потенциала Гравенберха".



"Думаю, после своего прихода Арне Слот взял этого игрока под свое крыло и сказал, что верит в него и хочет строить свою полузащиту вокруг него. Проявить такую веру в игрока — это самое мощное, что может сделать тренер. Это наделило Гравенберха полномочиями, чтобы быть собой".



"Нужно отдать должное Слоту за то, что он вселил такую уверенность в игрока. А также нужно отдать должное Райану, который прибавил и демонстрирует такой уровень. Он играет на новой для себя позиции, и он делает это в своем стиле. Когда я вижу, как он движется через центр поля, то словно наблюдаю за Патриком Виейра на его пике. Когда ему удается разбежаться, его не остановить".



"Он является очень ярким элементом команды Слота. Думаю, Слот заслуживает большой похвалы за то, что ему хватило смелости доверить Райану эту роль в своей команде", — цитирует Хески Daily Mirror.