Гвардиола не видит себя директором

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не повторит судьбу Юргена Клоппа и не станет футбольным руководителем, когда потеряет интерес к тренерской работе.

Ранее в октябре бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был представлен глобальным руководителем футбольного департамента Red Bull и с января будет курировать все клубы концерна.



Гвардиола себя в подобной роли представить не может и собирается уйти из футбола, когда ему разонравится тренировать.



"Стать спортивным директором? Я бы много критиковал своего тренера! Я не смогу. Мне нравится зеленая травма. Быть человеком в галстуке — мне это не нравится".



"Мне нравится моя работа, как я говорил много раз. Я люблю, чем занимаюсь. Мне по-прежнему нравится приезжать на работу по утрам. Я люблю это".



"Мне это по-прежнему нравится, и это главная причина, почему я тренирую. Когда я не буду чувствовать этого — не только в "Манчестер Сити", а вообще, — то перестану быть тренером и больше не буду тренировать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.