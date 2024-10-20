Мареска посмотрел 38 матчей "Ливерпуля" за неделю

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признался, что однажды посмотрел 38 матчей "Ливерпуля" за одну неделю.

В своем первом матче после международного перерыва "Челси" сыграет на выезде против "Ливерпуля", и Мареска чувствует, что хорошо готов к такому сопернику, которого он давно изучает.

"Четыре или пять лет назад, когда я закончил играть и начал тренировать, я посмотрел 38 матчей "Ливерпуля" за одну неделю, изучая и анализируя их игру при предыдущем тренере".

"Я хорошо знаю игроков "Ливерпуля", потому что я наблюдал за ними много, много, много раз. Та команда, в первый год, в первые два-три года при Клоппе, особенно хорошо прессинговала благодаря Салаху, Фирмино и Мане. Дело не только в игре с мячом".

"Они были агрессивны без мяча, и порой это было невероятно. Мне очень нравится Салах — и не только из-за его игры с мячом, потому что он великолепен и без мяча", — цитирует Мареску Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Мареска, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 712

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  1. dexter 20.10.2024 15:54 # dexter
    Нахуя было смотреть 38 матчей, если можно было посмотреть 10 при Слоте. Видать Мареске так понравилось, что он решил не останавливаться.

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  2. kukuruzko 20.10.2024 15:49 # kukuruzko
    Пенс классический.

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  3. electric 20.10.2024 15:39 # electric
    Орууууууууууу
    Гучман и ко, быстро к осмотру

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  4. bangladesh 20.10.2024 15:34 # bangladesh
    Это их тренер чтоли? В первый раз вижу — алкаш какой то... надеюсь в 4к смотрел?

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  5. peinpein 20.10.2024 15:20 # peinpein
    а кого еще смотреть, не матчи ведь челси все логично

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  6. standard 20.10.2024 15:12 # standard
    сколько раз об блеванул от просмотра этого говнища?

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  7. standard 20.10.2024 15:10 # standard
    после этого надо хорошенько глаза промыть

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