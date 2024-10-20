Мареска посмотрел 38 матчей "Ливерпуля" за неделю
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признался, что однажды посмотрел 38 матчей "Ливерпуля" за одну неделю.
В своем первом матче после международного перерыва "Челси" сыграет на выезде против "Ливерпуля", и Мареска чувствует, что хорошо готов к такому сопернику, которого он давно изучает.
"Четыре или пять лет назад, когда я закончил играть и начал тренировать, я посмотрел 38 матчей "Ливерпуля" за одну неделю, изучая и анализируя их игру при предыдущем тренере".
"Я хорошо знаю игроков "Ливерпуля", потому что я наблюдал за ними много, много, много раз. Та команда, в первый год, в первые два-три года при Клоппе, особенно хорошо прессинговала благодаря Салаху, Фирмино и Мане. Дело не только в игре с мячом".
"Они были агрессивны без мяча, и порой это было невероятно. Мне очень нравится Салах — и не только из-за его игры с мячом, потому что он великолепен и без мяча", — цитирует Мареску Daily Mail.
20.10.2024 15:00
Просмотров: 712
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нахуя было смотреть 38 матчей, если можно было посмотреть 10 при Слоте. Видать Мареске так понравилось, что он решил не останавливаться.
(ответить)
Пенс классический.
(ответить)
Орууууууууууу
Гучман и ко, быстро к осмотру
(ответить)
Это их тренер чтоли? В первый раз вижу — алкаш какой то... надеюсь в 4к смотрел?
(ответить)
а кого еще смотреть, не матчи ведь челси все логично
(ответить)
сколько раз об блеванул от просмотра этого говнища?
(ответить)
после этого надо хорошенько глаза промыть
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий