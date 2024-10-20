Лопетеги собирается поговорить с Кудусом

Наставник "Вест Хэма" Хулен Лопетеги пообещал поговорить со своим атакующим полузащитником Мохаммедом Кудусом, удаленным против "Тоттенхэма".

Накануне "Вест Хэм" потерпел поражение 4:1 в дерби от "Тоттенхэма", а Кудус получил прямую красную карточку и теперь будет дисквалифицирован минимум на три матча.



Мохаммед ударил сразу двух соперников по лицу, и такого рода буйная реакция заставляет Лопетеги вмешаться.



"Я не собираюсь говорить здесь, что я скажу ему, но мы точно поговорим. Мы посвятим этому некоторое время, и я уверен, он поймет, что может улучшить свою реакцию в такого рода ситуации. Это не есть хорошо ни для него, ни для клуба, ни для команды".



"Но я не могу сказать больше, потому что я не видел, что произошло", — цитирует Лопетеги The Independent.



