Тухелю обещан бонус в 3 млн. фунтов за победу на ЧМ-2026

Новому главному тренеру сборной Англии Томасу Тухелю был обещан бонус в 3 миллиона фунтов за победу на Чемпионате Мира 2026 года.

Тухель приступает к исполнению обязанностей главного тренера сборной Англии с января по 18-месячному контракту, который охватывает отбор к ЧМ-2026 и сам мундиаль.



По информации The Sun, FA согласилась платить Тухелю 5 млн. фунтов в год — вдвое больше, нежели получал Гарет Саутгейт, предшественник 51-летнего немца.



Также Тухелю был обещан бонус в 3 млн. фунтов за победу на ЧМ-2026. Бонус Саутгейта за победу на ЧМ-2022 или Евро-2024 мог бы составить 4 млн. фунтов.



Тухель отдавал себе отчет, что в клубе Премьер-Лиги он мог бы зарабатывать гораздо больше, однако Томас решил, что на данной стадии своей карьеры ему будет интереснее поработать со сборной.