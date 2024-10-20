Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер подтвердил, что полузащитнику Адаму Уортону может потребоваться операция.

Область паха беспокоит Уортона с Евро-2024, куда он поехал со сборной Англии после блестящей второй половины прошлого сезона.



Первые два месяца нового сезона Уортон играл на обезболивающем, поэтому 20-летний полузащитник находится под постоянным наблюдением медиков.



"Поверьте мне, мы часто это обсуждаем. Не каждый день, но во время международного перерыва. Мы примем это решение вместе".



"Мы разговариваем с ним, и если мы решимся на операцию, мы найдем правильный момент. Его организм подскажет нам. Если боль усилится, нам придется на это пойти".



"В данный момент все нормально. Он может участвовать во всех тренировках. В некоторые дни боль сильнее, в некоторые — слабее. Он первым приезжает на тренировку утром, вместе с Марком (Гехи). Он здесь в 8:30 утра и уезжает очень поздно, после множества лечебных процедур".



"Мы нуждаемся в нем, он знает это, и он здесь ради команды. Мы надеемся, его состояние улучшится, но пока на это не похоже", — цитирует Гласнера Evening Standard.