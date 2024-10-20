Ширер считает удаление Салиба против "Борнмута" правильным решением

Вильям Салиба Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер назвал удаление защитника "Арсенала" Вильяма Салиба против "Борнмута" правильным решением.

Накануне "Арсенал" проиграл в гостях у "Борнмута" со счетом 2:0, оформив свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги.

При этом "Арсенал" играл вдесятером с 30-й минуты, когда после вмешательства VAR Салиба получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Это уже третье удаление у "Арсенала" в сезоне, однако Ширер считает, что в данном случае "канониры" не могут пожаловаться на судейское решение.

"Определенно, это было правильное решение. В конце концов рефери разобрался в ситуации".

"Троссард принял плохое решение, у него просто не получился пас назад, и, разумеется, офсайда быть не может. Эванилсон выходил один на один, но у Салиба не было необходимости фолить на нем — до ворот было еще далеко, и можно было многое сделать".

"Но Уайт ни за что не успевал вернуться, а с другого ракурса видно, что голкипер начинает пятиться назад, потому что он понимает, что ни за что не успевает к мячу".

"Рефери показал желтую карточку, но его пригласили к монитору, и VAR сработала здесь действительно хорошо. Так что это определенно правильное решение, и "Борнмут" наказал их", — сообщил Ширер в эфире BBC.


Метки Арсенал, Борнмут, Премьер-Лига, Салиба, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 20.10.2024 10:34 # ray-black
    Даже ортета не ноет о вселенском заговоре и не потрясает папочкой. Это уже многое говорит.

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  2. xxa 20.10.2024 10:27 # xxa
    Адекватно. Явно фолили кАнониры

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