Гвардиола назвал Фергюсона лучшим тренером всех времен

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал сэра Алекса Фергюсона величайшим футбольным тренером всех времен.

Гвардиола добился колоссальных успехов после своего назначения в "Сити" в 2016 году, однако Хосеп вовсе не претендует на звание лучшего тренера в мире.



Гвардиоле вполне достаточно, что его сравнивают с легендарным Фергюсоном, который завоевал 13 титулов Премьер-Лиги за 26 лет работы с "Манчестер Юнайтед".



"В этой стране и во всем мире сэр Алекс Фергюсон — лучший. В плане времени, в плане изменения команды, в плане трофеев..."



"Быть близко к одному из самых важных тренеров всех времен более чем достаточно. Это невероятная честь для меня и для всего персонала, для всех ассистентов и всех игроков, что у меня были. Это честь не только для меня".



"Когда люди говорят "Пеп — один из лучших", то это из-за игроков и ассистентов, которые у меня были, а их у нас было много. Все они создали это ощущение, что мы хороши — и этого мне достаточно. Я не претендую на что-либо большее".



"Для фанатов "Юнайтед" сэр Алекс всегда будет лучшим. И это абсолютно нормально. Я не говорю, что являюсь плохим тренером — иначе я бы не смог находиться здесь так долго и добиваться успехов. Но быть лучшим или не быть — это не важно, уж поверьте мне".



"Юрген Клопп сделал меня лучше как тренера, Жозе Моуриньо сделал меня лучше как тренера, Микель Артета сейчас делает меня лучше как тренера. Нам нужно это, и это есть. Но чтобы быть самым лучшим... Если честно, думаю, смысл не в этом", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.