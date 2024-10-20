Келлехер подтвердил, что хотел уйти из "Ливерпуля" летом

Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер подтвердил, что хотел уйти из мерсисайдского клуба минувшим летом.

В ближайшие недели именно Келлехер будет защищать ворота "Ливерпуля", потому что первый номер "красных" Алиссон выбыл с травмой.



Келлехер по-прежнему стремится к тому, чтобы стать основным голкипером, и это было причиной, почему он хотел уйти из "Ливерпуля". Правда, 25-летний ирландец не слишком расстроился тем, что клуб его не отпустил.



"Остаться в клубе вроде "Ливерпуля" — это не самая худшая вещь в мире. У тебя будут возможности играть, потому что мы участвуем в столь многих соревнованиях. У нас так много матчей, и ты будешь играть. Это не конец света".



"Прошлым летом я довольно ясно дал понять, что хочу играть за первую команду — здесь или где-либо еще. Я хотел быть первым номером".



"Так я мыслил. Но я так мыслил всегда, потому что я являюсь футболистом и, как каждый футболист, хочу играть. Я не смогу получать удовольствие или быть счастливым, сидя в запасе".



"Я сыграл уже много матчей и показал свой уровень. Следующий шаг для меня — играть каждую неделю".



"Летом был кое-какой интерес. Это нормально, когда ты выступаешь за клуб вроде "Ливерпуля", вдобавок я длительное время провел в воротах в прошлом сезоне и, думаю, довольно неплохо справился", — сообщил Келлехер The Telegraph.