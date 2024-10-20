"Сити" готов продать Уолкера

"Манчестер Сити" будет готов продать защитника Кайла Уолкера следующим летом.

Уолкер выступает за "Сити" после своего перехода из "Тоттенхэма" за 50 миллионов фунтов в июле 2017. Вместе с "горожанами" Кайл выиграл шесть титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



Главным оружием Уолкера всегда была скорость, однако статистика показывает, что в этом сезоне Кайл является только 80-м самым быстрым игроком в Премьер-Лиге.



Кроме того, в конце сезона Уолкеру исполнится 35, поэтому "Сити" вынужден задумываться об омоложении правого фланга обороны.



Как утверждает Daily Star, "Сити" ожидает интереса к Уолкеру из Саудовской Аравии и готов отпустить игрока сборной Англии за 15 млн. фунтов.



Одним из претендентов на Уолкера называется "Аль-Ахли", готовый платить Кайлу, который 15 месяцев назад едва не ушел в "Баварию", около 400,000 фунтов в неделю.



Контракт Уолкера рассчитан до лета 2026, и в данный момент у "Сити" нет планов предлагать ветерану новую сделку.