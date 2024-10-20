Артета — о поражении от "Борнмута": "Мы должны винить себя"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда может винить только себя за поражение 2:0 от "Борнмута".

В субботу "Арсенал" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги проиграл, причем с 30-й минуты "канониры" действовали вдесятером ввиду красной карточки защитника Вильяма Салиба.



Это уже третье удаление "Арсенала" в новом сезоне, и Артета считает, что его команда не может перекладывать ответственность за это на кого-либо.



"Разумеется, мы очень расстроены результатом. Мы опустошены, потому что нам снова пришлось играть вдесятером. И на сей раз это было еще сложнее, чем предыдущие два раза в этом сезоне".



"Играть 65 или 68 минут вдесятером на этом уровне — это просто невозможная задача. Это не случайность, что мы не набрали очки. Я не могу упрекнуть команду в стараниях, самоотдаче и в том, насколько умно они играют".



"Разумеется, это (удаление) было большим моментом при счете 0:0. Мы оставили большое пространство, чтобы их игрок мой выйти один на один с голкипером. Мы не забили сами, а с другого конца поля совершили это. Мы должны винить себя".



"Футбол — это вид спорта, частью которого являются ошибки. Сегодня вечером мы совершили две большие ошибки, которые к сожалению, стоили нам матча", — цитирует Артету Sky Sports.