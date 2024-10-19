Райс: "Нам нельзя совершать глупые ошибки"

После поражения 2:0 от "Борнмута" полузащитник "Арсенала" Деклан Райс призвал свою команду покончить с "глупыми ошибками".

В субботу "Арсенал" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, причем две трети выездного матча против "Борнмута" подопечные Микеля Артеты играли вдесятером после удаления Вильяма Салиба за фол последней надежды.



Таким образом, уже трое игроков "Арсенала" успели получить красные карточки с начала сезона, и Райс недоволен, что "канониры" сами усложняют себе жизнь.



"Мы трижды вставляли себе палку в колеса в восьми матчах, а дома против "Брайтона" и на выезде против "Манчестер Сити" нам удавалось выйти сухими из воды. "Борнмут" был настойчив и сделал счет 2:0".



"Я горжусь игроками за то, как они сражались, даже вдесятером, но эта наивность... Нам нужно перестать совершать ошибки, потому что ты хочешь играть в полном составе 90 минут, и именно это является залогом побед в футбольных матчах".



"Вдесятером мы показали большой характер, оставаясь в игре. Мартинелли имел большой момент, когда голкипер прочитал игру и совершил отличный сейв, а минуту спустя мы пропустили в рутинной ситуации, в которой мы обычно сильны".



"Нам нельзя совершать глупые ошибки. Вам нужно, чтобы все ваши лучшие игроки всегда были на поле. Мы так сильно верим в себя, и мы сплотимся. Это футбол, и что бы ни случилось, важно оставаться вместе и продолжать двигаться в правильном направлении", — сообщил Райс Sky Sports.