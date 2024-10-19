Эмери: "Мартинес — лучший голкипер в мире"

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери назвал Эмилиано Мартинеса "лучшим голкипером в мире".

В субботу Мартинес помог "Вилле" одержать победу 1:3 в гостях у "Фулхэма" и сократить до одного очка свое отставание от вершины Премьер-Лиги.



В этом матче 32-летний аргентинец отразил пенальти в исполнении Андреаса Перейры, благодаря чему заслужил высшую похвалу от Эмери.



"Эмилиано Мартинес — лучший голкипер в мире. Мы нуждаемся в нем в моментах вроде того, что был сегодня. Я сидел на своем месте и мечтал, чтобы он совершил этот сейв", — цитирует Эмери The Independent.



