"Арсенал" вдесятером проиграл "Борнмуту"
Две трети матча против "Борнмута" действуя вдесятером, "Арсенал" потерпел свое первое выездное поражение в Премьер-Лиге в 2024 году — 2:0.
Наставник "вишенок" Андони Ираола внедрил в стартовый состав своей команды Хулиана Араухо, Алекса Скотта и Данго Уаттара, которые заменили Адама Смита, Райана Кристи и Джастина Клюйверта.
Букайо Сака не успел залечить свою травму, полученную в сборной Англии. Вместо него, Жоржиньо и Габриэля Жезуса в старте у "канониров" вышли Бен Уайт, Микель Мерино и Леандро Троссард.
В начале матча оба голкипера оставались без работы. Игровое преимущество "Арсенала" было едва заметно.
Однако на 30-й минуте положение гостей резко осложнилось, потому что Вильям Салиба получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
На 35-й минуте "канониры" могли открыть счет вдесятером, но Мерино, завладев мячом в штрафной после удачного отскока, не попал в ближний угол ворот.
В начале второго тайма уже "Борнмут" упустил роскошный момент. Антуан Семеньо пробивал в касание по скакавшему мячу из центра штрафной — мимо.
Созидать вдесятером "Арсеналу" было чрезвычайно тяжело, и своего первого момента после перерыва гостям пришлось ждать до 69-й минуты. Это Кепа Аррисабалага подарил мяч сопернику, но затем сам же исправил свою ошибку, не позволив отличиться Габриэлю Мартинелли.
На 70-й минуте счет был открыт. Льюис Кук хитро разыграл угловой, прострелив в штрафную, где Клюйверт переправил мяч под удар Кристи в касание — 1:0.
"Канониры" стали раскрываться и рисковать, что обернулось для них фолом Давида Райи на Эванилсоне. Был назначен пенальти, который уверенно реализовал Клюйверт — 2:0.
Далее "вишенки" сосредоточились на удержании комфортного счета, уже ничего не позволив сопернику.
"Арсенал" понес незапланированную потерю очков, а также лишился с дисквалификацией Салиба на матч против "Ливерпуля". "Борнмут" сполна использовал свои шансы.
"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче
19.10.2024 21:30
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20 лет без АПЛ и в перспективе столько же. Бля, эт жёстко
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Арсенал вылетел из гонки, снова ничего не выиграют, им не привыкать.
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RIP чемпионство Арсенала.
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Всё же зря забулили малютку Такера (да, я знаю, что он сидит здесь с фейка, а отписался с него несколько комментариями выше, но всё же), ведь он обычный питерский безобидный гей, лишь пытающийся мимикрировать под всю эту ебанутую, ватную зет-тусу.
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Покерята смеритесь у вас менталитет лузеров, никогда вам не быть чемпионами.
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Вые6али заднеприводных))
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Да похуй, бывает. Добрая половина команды провалила игру, ебучие перерывы на сборные...
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орк значит пидор))
19.10.2024 08:56 #
drogba11cool
Тоттенхэм vs Вэстхэм - П1
Саут vs Лестер - П2
Ньюкасл vs Брайтон - X
МЮ vs Брентфорд - П2
Испвич - Эвертон - X
Фулхэм vs Астон Вилла - П2
Борнмут vs Арсенал - X
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Источник: http://fapl.ru/posts/110677/?c=1
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