"Арсенал" вдесятером проиграл "Борнмуту"

Две трети матча против "Борнмута" действуя вдесятером, "Арсенал" потерпел свое первое выездное поражение в Премьер-Лиге в 2024 году — 2:0.

Наставник "вишенок" Андони Ираола внедрил в стартовый состав своей команды Хулиана Араухо, Алекса Скотта и Данго Уаттара, которые заменили Адама Смита, Райана Кристи и Джастина Клюйверта.



Букайо Сака не успел залечить свою травму, полученную в сборной Англии. Вместо него, Жоржиньо и Габриэля Жезуса в старте у "канониров" вышли Бен Уайт, Микель Мерино и Леандро Троссард.



В начале матча оба голкипера оставались без работы. Игровое преимущество "Арсенала" было едва заметно.



Однако на 30-й минуте положение гостей резко осложнилось, потому что Вильям Салиба получил прямую красную карточку за фол последней надежды.



На 35-й минуте "канониры" могли открыть счет вдесятером, но Мерино, завладев мячом в штрафной после удачного отскока, не попал в ближний угол ворот.



В начале второго тайма уже "Борнмут" упустил роскошный момент. Антуан Семеньо пробивал в касание по скакавшему мячу из центра штрафной — мимо.



Созидать вдесятером "Арсеналу" было чрезвычайно тяжело, и своего первого момента после перерыва гостям пришлось ждать до 69-й минуты. Это Кепа Аррисабалага подарил мяч сопернику, но затем сам же исправил свою ошибку, не позволив отличиться Габриэлю Мартинелли.



На 70-й минуте счет был открыт. Льюис Кук хитро разыграл угловой, прострелив в штрафную, где Клюйверт переправил мяч под удар Кристи в касание — 1:0.



"Канониры" стали раскрываться и рисковать, что обернулось для них фолом Давида Райи на Эванилсоне. Был назначен пенальти, который уверенно реализовал Клюйверт — 2:0.



Далее "вишенки" сосредоточились на удержании комфортного счета, уже ничего не позволив сопернику.



"Арсенал" понес незапланированную потерю очков, а также лишился с дисквалификацией Салиба на матч против "Ливерпуля". "Борнмут" сполна использовал свои шансы.



"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче