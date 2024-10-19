"Арсенал" вдесятером проиграл "Борнмуту"

Борнмут Две трети матча против "Борнмута" действуя вдесятером, "Арсенал" потерпел свое первое выездное поражение в Премьер-Лиге в 2024 году — 2:0.

Наставник "вишенок" Андони Ираола внедрил в стартовый состав своей команды Хулиана Араухо, Алекса Скотта и Данго Уаттара, которые заменили Адама Смита, Райана Кристи и Джастина Клюйверта.

Букайо Сака не успел залечить свою травму, полученную в сборной Англии. Вместо него, Жоржиньо и Габриэля Жезуса в старте у "канониров" вышли Бен Уайт, Микель Мерино и Леандро Троссард.

В начале матча оба голкипера оставались без работы. Игровое преимущество "Арсенала" было едва заметно.

Однако на 30-й минуте положение гостей резко осложнилось, потому что Вильям Салиба получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

На 35-й минуте "канониры" могли открыть счет вдесятером, но Мерино, завладев мячом в штрафной после удачного отскока, не попал в ближний угол ворот.

В начале второго тайма уже "Борнмут" упустил роскошный момент. Антуан Семеньо пробивал в касание по скакавшему мячу из центра штрафной — мимо.

Созидать вдесятером "Арсеналу" было чрезвычайно тяжело, и своего первого момента после перерыва гостям пришлось ждать до 69-й минуты. Это Кепа Аррисабалага подарил мяч сопернику, но затем сам же исправил свою ошибку, не позволив отличиться Габриэлю Мартинелли.

На 70-й минуте счет был открыт. Льюис Кук хитро разыграл угловой, прострелив в штрафную, где Клюйверт переправил мяч под удар Кристи в касание — 1:0.

"Канониры" стали раскрываться и рисковать, что обернулось для них фолом Давида Райи на Эванилсоне. Был назначен пенальти, который уверенно реализовал Клюйверт — 2:0.

Далее "вишенки" сосредоточились на удержании комфортного счета, уже ничего не позволив сопернику.

"Арсенал" понес незапланированную потерю очков, а также лишился с дисквалификацией Салиба на матч против "Ливерпуля". "Борнмут" сполна использовал свои шансы.

"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2024 21:30

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Последние комментарии:




  1. division 19.10.2024 21:49 # division
    20 лет без АПЛ и в перспективе столько же. Бля, эт жёстко

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  2. drogba11cool 19.10.2024 21:46 # drogba11cool
    Арсенал вылетел из гонки, снова ничего не выиграют, им не привыкать.

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  3. brown-ale 19.10.2024 21:44 # brown-ale
    RIP чемпионство Арсенала.

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  4. hachidlo 19.10.2024 21:43 # hachidlo
    Всё же зря забулили малютку Такера (да, я знаю, что он сидит здесь с фейка, а отписался с него несколько комментариями выше, но всё же), ведь он обычный питерский безобидный гей, лишь пытающийся мимикрировать под всю эту ебанутую, ватную зет-тусу.

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  5. madchester 19.10.2024 21:41 # madchester
    Покерята смеритесь у вас менталитет лузеров, никогда вам не быть чемпионами.

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  6. chelsea88 19.10.2024 21:38 # chelsea88
    Вые6али заднеприводных))

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  7. redwhitegun 19.10.2024 21:36 # redwhitegun
    Да похуй, бывает. Добрая половина команды провалила игру, ебучие перерывы на сборные...

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  8. strap-on 19.10.2024 21:34 # strap-on
    орк значит пидор))


    19.10.2024 08:56 #
    drogba11cool

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    Источник: http://fapl.ru/posts/110677/?c=1

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