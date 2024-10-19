Тен Хаг: "Мы были злыми"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда разозлилась после гола "в раздевалку" от "Брентфорда".

На исходе первого тайма субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" рефери заставил защитника "Юнайтед" Маттейса Де Лигта покинуть поле, чтобы остановить кровотечение на голове.



Пока Де Лигту оказывали помощь, "Юнайтед" пропустил от Итана Пиннока после розыгрыша углового. Тен Хаг был вне себя от ярости на бровке.



По словам Тен Хага, его игроки тоже разозлились, перевернув игру во втором тайме и одержав победу со счетом 2:1.



"Это была высохшая кровь. Ему (Де Лигту) уже оказали помощь после той травмы. Никто не понимал, почему ему нужно уйти с поля. Я не знаю, почему. Конечно, то был момент огромной важности, потому что "Брентфорд" очень хорош при угловых. Конечно мы были расстроены".



"Был ли пропущенный гол катализатором преображения МЮ? Это лишь предположение. Мы никогда не узнаем, но мы определенно были злыми в перерыве".



"Мы чувствовали некоторую несправедливость и использовали это как топливо. Я получил настоящее удовольствие от игры", — цитирует Тен Хага Sky Sports.