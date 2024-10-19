Артета объяснил, почему Сака не попал в заявку на матч с "Борнмутом"

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил непопадание вингера Букайо Сака в заявку на матч Премьер-Лиги против "Борнмута".

Сака выходил в стартовом составе "Арсенала" на все семь первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, однако в субботу Букайо не оказалось даже среди запасных.



В общении с прессой перед матчем на "Виталити Стэдиум" Артета поведал, что 23-летнего игрока все еще беспокоит повреждение, полученное в сборной Англии.



"Мы пытались поставить его на ноги в последние дни, но у него просто не было правильного ощущения. Не было смысла заставлять его, вдобавок у нас есть очень хорошие варианты", — цитирует Артету Evening Standard.