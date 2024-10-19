"Юнайтед" одержал волевую победу над "Брентфордом"
Преобразившись после перерыва, "Манчестер Юнайтед" отпраздновал волевую победу 2:1 над "Брентфордои".
В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Маттейс Де Лигт, Лисандро Мартинес и Каземиро, заменив Харри Магуайра, Нуссаира Мазрауи и Кобби Майну.
Главный тренер "пчел" Томас Франк доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Вулверхэмптона" (5:3).
Гости выглядели лучше в начале матча, больше контролируя мяч и нанеся несколько неточных ударов.
На 21-й минуте голкипер "Брентфорда" Марк Флеккен выпустил мяч из рук почти на самой лини ворот, но сразу же сориентировался и исправил свою ошибку, не позволив Расмусу Хейлунду открыть счет.
На 31-й минуте впервые вступил в игру Андре Онана. Голкипер хозяев в прыжке отразил дальний удар Кристиана Нергора.
На 34-й минуте Кристиан Эриксен выскочил на удар по центру штрафной площади, но невероятным образом направил мяч выше.
"Юнайтед" перехватил инициативу после вялого начала матча, однако в самой концовке первого тайма пропустил. Пока Де Лигт получал медицинскую помощь за пределами поля, Итан Пиннок без сопротивления головой замкнул подачу партнером углового — 0:1.
Но едва начался второй тайм, как счет стал равным. Маркус Рэшфорд забросил мяч на дальний край вратарской, а Алехандро Гарначо пробил в касание с лету — 1:1.
На 51-й минуте Гарначо имел еще один момент, но Флеккен парировал удар Алехандро с дистанции. В следующей атаке Марк отразил выстрел Каземиро.
"Дьяволы" отчаянно давили и на 62-й минуте заслуженно вышли вперед. Бруну Фернандеш сделал передачу пяткой в штрафную на Хейлунда, а тот подсек мяч перед Флеккеном — 2:1.
Вскоре похоронить интригу мог Далот. Диогу вышел один на один, но пробил прямо в выдвинувшегося навстречу Флеккена.
Хозяева полностью доминировали над соперником, но забить третий гол никак не могли. Пару перспективных возможностей имел Джошуа Зиркзее, но оба раза мяч отскакивал от вышедшего на замену игрока как от стены.
Разница в счете была минимальной, но попытки гостей избежать поражения выглядели жалко и ни к чему не привели.
"Юнайтед" одержал волевую победу, продемонстрировав вдохновенную игру во втором тайме. "Брентфорд" же после перерыва было просто не узнать.
"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд". Отчет о матче
19.10.2024 19:00
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Пусть ещё кто-нибудь из заднеприводных гг серьёзную травму получит)
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3 из 8 матчей играем в меньшинстве, круто.
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Третий матч в меньшинстве за 8 туров. Я того рот ебал(
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ну все по делу, тупорылое е6ло на Троссаре или на ком там? так мяч назад кидать, я в акуе
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Вуахахахахахах)))))
Вперёд Борнмут!
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Вымучали.
Игра хуже брендфорда, дорогостоящее старичьё, вечнозелёные почти старичьё, игра хуже бей-беги, наблюдать за этим одно мучение
Любой тренер провалится с таким набором игроков
Валите в шею лысого, об быстрее выйдет на пенсию, чем поставит, а хотя о чём это Я
В общем желаю так же обосраться от счастья, как на втором голе Хойлунда, ведь мы Юнайтед, обыграли сам Брендфорд!
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Опа, Ньюкасл соснул опять. 4-й матч подряд не могут выиграть сороки.
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Горначо топарь конечно и в защите отрабатывает и моменты создает т забивает конфетки. > ямаля!
А так лысый пока жопу бережет , но это не надолго.
Зы франк хуета , бретфорд абсолютно никуя не показал. Со списка минус волосатого
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У каземиро и эриксена вторая молодость шоле
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