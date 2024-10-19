Палмер признался, что его отговаривали от перехода в "Челси"

Плеймейкер "Челси" Коул Палмер признался, что в его окружении были люди, которые отговаривали его от перехода в лондонский клуб.

Палмер находился в системе "Сити" с уровня U-8, дебютировав за первую команду в 2020 году.



Дефицит игровых минут подтолкнул Палмера к переходу в "Челси" в сентябре 2023, и этот трансфер круто изменил жизнь и карьеру Коула.



Палмер признает, что переход в "Челси" был риском, однако 22-летний англичанин самостоятельно решил испытать удачу.



"Что я думаю, оглядываясь назад на уход из "Манчестер Сити"? Да, это была авантюра, потому что я не знал, с чем столкнусь. Я не знал клуб, в который собирался перейти".



"У меня были люди, которые говорили мне не переходить туда. Но я просто решил поступить так, как хотел сам, и я сделал это".



"Смена клуба изменила мою жизнь. Изменила во многих отношениях. Я покинул Манчестер, где я вырос, и я отдалился от людей, в которых я не нуждался поблизости. Разумеется, моя жизнь изменилась и в футбольном отношении", — сообщил Палмер ITV.