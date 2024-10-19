Постекоглу назвал "самую приятную вещь" в победе над "Вест Хэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу назвал "самую приятную вещь" в победе 4:1 над "Вест Хэмом".

Три гола в течение восьми минут во втором тайме позволили "Тоттенхэму" одержать волевую победу в первом после международного перерыва матче.



Также стоит отметить, что "Тоттенхэм" победил, хотя пропустил первым, но больше всего Постекоглу порадовало качество игры после не самого выразительного старта сезона.



"Это было очень хорошо. Даже в первом тайме, мы трудились довольно усердно. Это было слегка похоже на армрестлинг. Мы были расстроены пропущенным голом, но мы оправились от этого. Думаю, наш футбол был превосходен".



"Во втором тайме мы определенно перешли на более высокую передачу. Думаю, в целом это была сильная игра, в чем мы и нуждались по ряду причин. Наверное, это самое приятное", — цитирует Постекоглу Evening Standard.