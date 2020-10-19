Слот: "Спекуляции не мешают Тренту"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что нарастающие спекуляции не являются помехой для его защитника Трента Александер-Арнольда.

Контракт Александер-Арнольда по-прежнему истекает в конце сезона, и чем меньше времени остается у "Ливерпуля" на согласование новой сделки, тем сильнее становятся спекуляции насчет будущего Трента.



Например, на днях появилась информация, что "Реал" рассматривает 26-летнего игрока сборной Англии своей приоритетной трансферной целью.



В такой же контрактной ситуации находятся защитник Виргил Ван Дейк и нападающий Мохамед Салах, но Слот не видит в этом проблемы.



"Думаю, вы недооцениваете этих игроков. Эти игроки привыкли к тому, что их ежедневно сватают в топ-клубы, есть у них контракты или нет".



"Если вы думаете, что их тревожит этот интерес, тогда вы не понимаете, насколько они сильны духом. Это часть нашей работы. Это часть мира, в котором мы живем. Ты просто сосредоточен на том, что тебе нужно делать".



"Возможно, в 17-18 лет тебе было бы сложно. Но Трент выигрывал лигу, выигрывал Лигу Чемпионов. Виргил и Мо — то же самое. Я не думаю, что это мешает им выступать, и мы убеждаемся в этом в данный момент, потому что они играют по-настоящему хорошо", — цитирует Слота ESPN.