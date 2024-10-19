"Тоттенхэм" разгромил "Вест Хэм"
Пропустив первым, "Тоттенхэм" переломил игру и в итоге разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:1.
В старт "шпор" вернулся выздоровевший капитан Сон Хен Мин, заменив Тимо Вернера. Также свой шанс с первых минут получил Ив Биссума.
Стартовый состав "молотобойцев" не изменился по сравнению с победой 4:1 над "Ипсвичем".
Хозяева имели некоторое преимущество в начале матча, но первый голевой момент создали гости. На 11-й минуте Мохаммед Кудус пробивал в касание из пределов штрафной, однако мяч полетел прямо в Гульельмо Викарио.
На 16-й минуте "Тоттенхэм" ответил крученым ударом Сона, но мяч прошел мимо, как и в случае с выстрелом с острого угла Бреннана Джонсона ранее.
Свой второй шанс Кудус не упустил. На 18-й минуте Джаррод Боуэн выполнил прострел почти от лицевой линии, а брошенный защитниками Мохаммед пробил в касание — 0:1.
Открыв счет, "Вест Хэм" сосредоточился на оборонительных действиях. "Шпоры" атаковали без моментов, но на 28-й минуте были обязаны сравнивать счет. Джонсон бил головой с близкого расстояния, однако в створ не попал.
На 34-й минуте уже Альфонс Ареоля выручил гостей. Французский голкипер с трудом забрал мяч после дальнего удара Педро Порро с рикошетом.
И все-таки давление хозяев принесло свои плоды. На 36-й минуте Деян Кулусевски, оказавшись на дальнем краю штрафной площади, пробил низом в ближнюю штангу, от которой мяч отскочил в ворота — 1:1.
Вскоре после начала второго тайма "Тоттенхэм" вышел вперед. Передачей с фланга Сон нашел на краю штрафной Дестини Удоджи, а тот выкатил мяч под удар Биссума — 2:1.
Почти сразу "шпоры" забили еще раз. Ареоля отразил удар Сона из пределов штрафной, но мяч срикошетил от Жан-Клера Тодибо и оказался в воротах — 3:1.
На 60-й минуте "Вест Хэм" пропустил четвертый гол. Сон ворвался в штрафную по левому краю, с помощью финта ускользнул от Тодибо и поразил ближний угол ворот — 4:1.
Спустя минуту мог случиться еще один гол, но удар Сона с границы штрафной площади пришелся в штангу. В ответной атаке мог отличиться Кудус, мяч после выстрела которого был остановлен защитником на линии ворот.
Вскоре игра стала успокаиваться, а самым запоминающимся событием в концовке матча стала прямая красная карточка Кудуса после вмешательства VAR.
"Вест Хэм" открыл счет и некоторое время неплохо выдерживал давление соперника, но затем совершенно упустил контроль над игрой. "Тоттенхэм" проявил характер и даже мог побежать крупнее.
"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче
19.10.2024 16:30
Просмотров: 344
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Важнейшая игра для красных дьяволов. Нужно из кожи вон лезть, но обыгрывать Брентфорд, чтобы вернуться в гонку за топ 4 и снять давление с нашего тренера, ему итак нелегко приходится. Но я уверен, никто внутри клуба не горит желанием увольнять Тен Хага и его работе ничего не угрожает. Вперед манчестер юнайтед!
(ответить)
С таким подбором игроков Вест Хэм должен сражаться за зону ЛЧ. Лопетегуи - на выход!
(ответить)
хохлы и оппозиционеры долго орали, что Китай захватит Россию, но в результате оказалось, что Северная Корея захватит Украину.
(ответить)
Какими же нужно быть идиотами, что бы променять Мойеса на Лопетеги...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий