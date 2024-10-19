"Тоттенхэм" разгромил "Вест Хэм"

Пропустив первым, "Тоттенхэм" переломил игру и в итоге разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:1.

В старт "шпор" вернулся выздоровевший капитан Сон Хен Мин, заменив Тимо Вернера. Также свой шанс с первых минут получил Ив Биссума.



Стартовый состав "молотобойцев" не изменился по сравнению с победой 4:1 над "Ипсвичем".



Хозяева имели некоторое преимущество в начале матча, но первый голевой момент создали гости. На 11-й минуте Мохаммед Кудус пробивал в касание из пределов штрафной, однако мяч полетел прямо в Гульельмо Викарио.



На 16-й минуте "Тоттенхэм" ответил крученым ударом Сона, но мяч прошел мимо, как и в случае с выстрелом с острого угла Бреннана Джонсона ранее.



Свой второй шанс Кудус не упустил. На 18-й минуте Джаррод Боуэн выполнил прострел почти от лицевой линии, а брошенный защитниками Мохаммед пробил в касание — 0:1.



Открыв счет, "Вест Хэм" сосредоточился на оборонительных действиях. "Шпоры" атаковали без моментов, но на 28-й минуте были обязаны сравнивать счет. Джонсон бил головой с близкого расстояния, однако в створ не попал.



На 34-й минуте уже Альфонс Ареоля выручил гостей. Французский голкипер с трудом забрал мяч после дальнего удара Педро Порро с рикошетом.



И все-таки давление хозяев принесло свои плоды. На 36-й минуте Деян Кулусевски, оказавшись на дальнем краю штрафной площади, пробил низом в ближнюю штангу, от которой мяч отскочил в ворота — 1:1.



Вскоре после начала второго тайма "Тоттенхэм" вышел вперед. Передачей с фланга Сон нашел на краю штрафной Дестини Удоджи, а тот выкатил мяч под удар Биссума — 2:1.



Почти сразу "шпоры" забили еще раз. Ареоля отразил удар Сона из пределов штрафной, но мяч срикошетил от Жан-Клера Тодибо и оказался в воротах — 3:1.



На 60-й минуте "Вест Хэм" пропустил четвертый гол. Сон ворвался в штрафную по левому краю, с помощью финта ускользнул от Тодибо и поразил ближний угол ворот — 4:1.



Спустя минуту мог случиться еще один гол, но удар Сона с границы штрафной площади пришелся в штангу. В ответной атаке мог отличиться Кудус, мяч после выстрела которого был остановлен защитником на линии ворот.



Вскоре игра стала успокаиваться, а самым запоминающимся событием в концовке матча стала прямая красная карточка Кудуса после вмешательства VAR.



"Вест Хэм" открыл счет и некоторое время неплохо выдерживал давление соперника, но затем совершенно упустил контроль над игрой. "Тоттенхэм" проявил характер и даже мог побежать крупнее.



"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче