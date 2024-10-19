Семь британских тренеров не рассматривались на работу со сборной Англии

Грэм Поттер и Эдди Хау Стали известны имена семи ведущих британских тренеров, которые не были приглашены пройти собеседование на должность главного тренера сборной Англии.

Представляя Томаса Тухеля в качестве нового рулевого сборной Англии в минувшую среду, исполнительный директор FA Марк Баллингем заявил, что его организация переговорила примерно с 10 кандидатами.

Несмотря на столь внушительное количество претендентов, среди них не оказалось ряда ведущих британских тренеров.

По информации The Telegraph, Ассоциация обделила вниманием не только главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау и бывшего наставника "Челси" Грэма Поттера, но и Шона Дайча, Стива Купера, Фрэнка Лэмпарда, Гари О'Нила, Расселла Мартина.

При этом Поттер, Хау и Лэмпард имеют опыт матчей в Лиге Чемпионов, а Купер приводил юношескую сборную Англии к победе на Чемпионате Мира U-17.

У британских тренеров осталось ощущение, что FA просто не дала им справедливого шанса получить эту работу.


Метки FA, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2024 16:00

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