Семь британских тренеров не рассматривались на работу со сборной Англии
Стали известны имена семи ведущих британских тренеров, которые не были приглашены пройти собеседование на должность главного тренера сборной Англии.
Представляя Томаса Тухеля в качестве нового рулевого сборной Англии в минувшую среду, исполнительный директор FA Марк Баллингем заявил, что его организация переговорила примерно с 10 кандидатами.
Несмотря на столь внушительное количество претендентов, среди них не оказалось ряда ведущих британских тренеров.
По информации The Telegraph, Ассоциация обделила вниманием не только главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау и бывшего наставника "Челси" Грэма Поттера, но и Шона Дайча, Стива Купера, Фрэнка Лэмпарда, Гари О'Нила, Расселла Мартина.
При этом Поттер, Хау и Лэмпард имеют опыт матчей в Лиге Чемпионов, а Купер приводил юношескую сборную Англии к победе на Чемпионате Мира U-17.
У британских тренеров осталось ощущение, что FA просто не дала им справедливого шанса получить эту работу.
19.10.2024 16:00
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