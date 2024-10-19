Тен Хаг: "Отстранение Фергюсона повлияет на МЮ"

Сэр Алекс Фергюсон и Эрик Тен Хаг Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что отстранение сэра Алекса Фергюсона окажет влияние на клуб.

Во время этого международного перерыва стало известно, что "Юнайтед" решил убрать Фергюсона с должности глобального представителя клуба. Также сэру Алексу было запрещено посещать раздевалку команды после матчей.

"Юнайтед" пошел на этот шаг в рамках своей политики по сокращению расходов, однако Тен Хаг надеется, что 82-летний шотландец все равно сможет помогать советами игрокам и персоналу.

"Конечно, это влияет на нас, сэр Алекс — это "Манчестер Юнайтед". Он построил "Манчестер Юнайтед" таким, каким клуб сейчас является, и это влияет на нас".

"Но с другой стороны, мы знаем, сэр Алекс знает и хочет видеть, чтобы "Манчестер Юнайтед" побеждал. Уверен, он всегда доступен, чтобы получить от него любой совет. Мы определенно будем нуждаться в нем, как нуждались на протяжении моих двух с половиной лет здесь", — цитирует Тен Хага ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2024 15:00

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