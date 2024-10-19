Мареска: "Нельзя думать, что Палмер решит все наши проблемы"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда не может чересчур полагаться на атакующего полузащитника Коула Палмера.

Великолепно отыграв прошлый сезон, Палмер перенес свою форму и на новую кампанию, в которой Коул забил уже шесть голов и отдал пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Однако Мареска хочет, чтобы игроки вроде Нони Мадуэке, Педру Нету, Николаса Джексона, Кристофера Нкунку и Энцо Фернандеса не надеялись, что Палмер будет делать за них всю работу.



"Если мы думаем, что Коул решит все наши проблемы, то это большая ошибка. Было бы неправильно возлагать все бремя на его плечи".



"У нас есть Коул, но у нас есть много других игроков, которые играют хорошо. Важно, чтобы себя проявлял не только Коул, а вся команда", — цитирует Мареску The Guardian.