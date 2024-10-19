Тен Хаг подтвердил, что МЮ может выкупить обратно Фернандеса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб задумывается об обратном выкупе левого защитника "Бенфики" Альваро Фернандеса.

"Юнайтед" только минувшим летом продал Фернандеса в "Бенфику" за 5 миллионов фунтов, и недавно появились слухи, что своей игрой в Лиссабоне Альваро привлек внимание "Барселоны" и "Реала".



К счастью для Тен Хага, "Юнайтед" сохраняет опцию обратного выкупа 21-летнего испанца за 16 млн. фунтов, и проблемы со здоровьем Люка Шоу с Тиреллом Маласиа, которые еще не сыграли ни минуты в новом сезоне, заставляют "красных дьяволов" держать в уме такой вариант.



"Думаю, все сложилось идеально. Мы отправили его в аренду в "Престон", он вернулся, затем мы отправили его в "Гранаду", где он играл не так много. Конечно, мы постоянно за ним наблюдали, и затем нам предоставилась возможность продать его. Но у нас есть опция обратного выкупа, поэтому мы контролируем ситуацию. Думаю, это то, что нужно".



"Из "Престона" в Ла Лигу и затем в Португалию. Каждый раз он переходил в клуб выше уровнем и лигу лучше. Теперь нам нужно посмотреть и оценить, может ли он быть вариантом для нас. Но играть за "Манчестер Юнайтед", играть в Премьер-Лиге не так легко".



"Тебе нужен опыт, а также развитие. Ты развиваешься, играя за клубы лучше в лигах лучше", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.