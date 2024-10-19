Эмери собирается дать шанс Дурану в стартовом составе

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери признал, что больше не может игнорировать игру Джона Дурана и продолжать оставлять колумбийского нападающего вне стартового состава.

В этом сезоне Премьер-Лиги Дуран еще ни разу не выходил в стартовом составе "Виллы", но при этом забил четыре гола. Против "Баварии" в Лиге Чемпионов Джон отличился, тоже появившись на замену.



По скорострельности в этом сезоне Премьер-Лиги Дуран превосходит всех игроков минимум с четырьмя голами, включая Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити", поэтому Эмери собирается дать шанс 20-летнему колумбийцу с первых минут.



"Я думаю о том, как он прогрессирует и как ему важно выходить в старте. Это может случиться завтра или в последующих матчах. Он готов, и в этом его следующее испытание".



"Джон Дуран очень хорошо играет за нас, он стал получать больше игровых минут. Думаю, так будет и дальше", — цитирует Эмери talkSPORT.