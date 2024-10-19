Гвардиола уверен, что его уход не стал бы сюрпризом для "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не будет застигнут врасплох его уходом.

В данный момент Гвардиола все еще размышляет над продлением своего истекающего в конце сезона контракта, упустив возможность возглавить сборную Англии.



Гвардиола не чувствует давления со стороны "Сити", но понимает, что клуб уже знает, кем его можно заменить.



"Клуб никогда, никогда не говорил мне, что они хотят знать мое решение к определенному времени".



"Конечно, я практически уверен, что у клуба есть варианты на случай ухода Пепа. Это произойдет рано или поздно, и они должны быть готовы. Это не будет сюрпризом для них".



"Я хочу быть по-настоящему уверен, что мое решение будет лучшим для клуба. Я не буду тянуть с решением, чтобы создать проблему для клуба. Клуб и так понимает, какие проблемы у меня возникнут (если затянуть с решением)".



"Если клуб спросит мое мнение (насчет преемника), я выскажу свое мнение. Но не мне принимать это решение. Это должен сделать клуб", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.