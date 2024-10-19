Поттер: "Челси" начинает видеть настоящего Мойсеса Кайседо"

Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер чувствует, что болельщики лондонского клуба начинают видеть "настоящего Мойсеса Кайседо".

В августе 2023 "Челси" установил новый трансферный рекорд для всей Премьер-Лиги, купив Кайседо у "Брайтона" за 115 миллионов фунтов.



Кайседо был нещадно критикуем на протяжении своего дебютного сезона за "Челси", однако в новой кампании 22-летний эквадорец является одни из лучших в команде Энцо Мареска.



Поттер понимает, почему Кайседо потребовалось время, и ожидает, что Мойсес продолжит прогрессировать.



"Есть ощущение, что "Челси" начинает видеть настоящего Мойсеса Кайседо, и я не удивлен, что их результаты улучшились, когда он заиграл так хорошо".



"У нас в "Брайтоне" он начинал похожим образом. Как и в его первом сезоне в "Челси", было ощущение, что ему нужно натерпеться и настрадаться, прежде чем он покажет себя с другой стороны и проявит свое настоящее мастерство".



"Мойсес столкнулся с большой критикой из-за своего ценника в 115 миллионов фунтов, в том числе с персональной критикой. Его критиковали за то, что он дает команде, поэтому неудивительно, что он утратил уверенность в себе".



"Теперь ситуация изменилась. Команда "Челси" значительно сыгралась с момента его перехода, что очень ему помогло, но и он сам прибавил в этой команде".



"Он находится в интересном клубе — они собрали молодую команду, которая будет расти вместе, поэтому они будут лучше и лучше понимать друг друга. Он и они будут только прибавлять", — сообщил Поттер BBC.