Дзола "очень удивлен" тем, что МЮ продал Мактоминея

Скотт Мактоминей Легенда "Челси" Джанфранко Дзола присоединился к критике "Манчестер Юнайтед" за продажу полузащитника Скотта Мактоминея в "Наполи".

Только на днях Паоло Ди Канио, соотечественник Дзолы, призвал арестовать директоров "Юнайтед" за продажу Мактоминея в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов минувшим летом.

Для Дзолы этот трансфер тоже стал сюрпризом, как и игра 27-летнего шотландца в Италии.

"Я очень удивлен. Если честно, я не мог поверить, что "Манчестер Юнайтед" его отпустил. Я не знаю настоящей причины, но, разумеется, для "Наполи" это отличная сделка".

"Думаю, пока что он нравится всем. Он забивает голы, очень хорошо играет. Если честно, он меня слегка ослепил, я не ожидал этого. Он очень хорош, и это важная вещь для итальянского футбола", — цитирует Дзолу TEAMtalk.


Метки Дзола, Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. insomniac 19.10.2024 08:31 # insomniac
    Крысоутеса за такое набутылить мало. продал предпоследнего настоящего красного дьявола.

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  2. drogba11cool 19.10.2024 08:22 # drogba11cool
    Отличный игрок, всегда выручал МЮ

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