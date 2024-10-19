Дзола "очень удивлен" тем, что МЮ продал Мактоминея

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола присоединился к критике "Манчестер Юнайтед" за продажу полузащитника Скотта Мактоминея в "Наполи".

Только на днях Паоло Ди Канио, соотечественник Дзолы, призвал арестовать директоров "Юнайтед" за продажу Мактоминея в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов минувшим летом.



Для Дзолы этот трансфер тоже стал сюрпризом, как и игра 27-летнего шотландца в Италии.



"Я очень удивлен. Если честно, я не мог поверить, что "Манчестер Юнайтед" его отпустил. Я не знаю настоящей причины, но, разумеется, для "Наполи" это отличная сделка".



"Думаю, пока что он нравится всем. Он забивает голы, очень хорошо играет. Если честно, он меня слегка ослепил, я не ожидал этого. Он очень хорош, и это важная вещь для итальянского футбола", — цитирует Дзолу TEAMtalk.