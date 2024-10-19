Гвардиола поддержал назначение Тухеля в сборной Англии

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал назначение Томаса Тухеля в сборной Англии.

На текущей неделе Тухель стал только третьим иностранным наставником сборной Англии за все времена, и многих расстроило решение FA пригласить иностранного специалиста.



Однако Гвардиола считает, что Ассоциация сделала хороший выбор, и Хосеп призывает не обращать внимания на национальность.



"Теперь Томас Тухель — тренер. Я поздравляю FA и Томаса с этим большим назначением. Поскольку я уже девять лет здесь, я желаю Англии всего наилучшего".



"Должен ли тренер сборной Англии быть англичанином? Мы не выбираем, где нам родиться. Это решают мама и папа, а спустя девять месяцев появляемся на свет мы. Я не выбирал быть каталонцем, как и вы не выбирали быть англичанами".



"Ассоциация решила пригласить иностранного тренера с отличным послужным списком. Моя точка зрения такова, что я безусловно его поддержу. Если он выиграет, его будут хвалить, а если он проиграет, его будут критиковать. Но его национальность не имеет значения".



"Знаю, мы гордимся своим происхождением, но мир такой большой. Вам нужно открытое мышление".



"Я приехал сюда, чтобы учиться у вас. Такого рода вещи происходят по всему миру, когда люди думают, что они лучше других. Это происходит в Украине, России, Израиле, частях Африки, где люди думают, что они лучше других".



"Мне не нравится, когда людей критикуют только потому, что они родились в другом месте", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.