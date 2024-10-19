"Юнайтед" заинтересован в Амориме

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в главном тренере лиссабонского "Спортинга" Рубене Амориме.

Только на днях появилась информация, что Аморим рассматривается возможным преемником Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", который уже договорился о переходе из "Спортинга" спортивного директора Угу Виана.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что серьезный интерес к Амориму проявляет и "Юнайтед", чей нынешний наставник Эрик Тен Хаг по-прежнему находится на волоске от увольнения.



"Юнайтед" уже сделал ряд запросов насчет 39-летнего португальца и хочет быть готовым на случай расставания с Тен Хагом.



Правда, сам Аморим не планирует покидать Лиссабон посреди сезона и по-прежнему имеет большие большие амбиции насчет "Спортинга".



Источник добавляет, что рассчитанный до 2026 года контракт Аморима предусматривает пункт о выкупе, но активировать его можно будет только следующим летом.