8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 19 октября, семью поединками стартует 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



10 очков после семи первых матчей — это худший старт "Тоттенхэма" в сезоне Премьер-Лиги с 2008/09 при Хуанде Рамосе. "Вест Хэм" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 25 последних поединках высшего дивизиона. "Шпоры" выиграли четыре из шести последних домашних встреч с "молотобойцами" во всех соревнованиях (1 ничья, 1 поражение).



Нападающий Сон Хен Мин и Ришарлисон снова готовы играть за "Тоттенхэм". Поправился и Лукас Бергвалл, оставив в лазарете только Вильсона Одобера.



Нападающий "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг пока не залечил свой ахилл.



САУТГЕМПТОН — ЛЕСТЕР 17:00



"Саутгемптон" рискует установить клубный рекорд из 21 матча подряд без побед в высшем дивизионе. "Лестер" — одна из трех команд, забивавших в каждом из своих поединков в этом сезоне Премьер-Лиги (также "Арсенал" и "Манчестер Сити"). "Святые" сделали дубль против "лис" в сезоне Премьер-Лиги 2022/23, но в прошлой кампании Чемпионшипа проиграли обе встречи с общим счетом 1:9.



Защитник "Саутгемптона" Джек Стивенс будет отбывать заключительный матч своей дисквалификации. Уилл Смоллбоун и Камалдин Сулемана решили свои проблемы со здоровьем, но Росс Стюарт все еще лечится.



Готов вернуться на футбольное поле отсутствовавший с августа защитник "Лестера" Янник Вестергор.



НЬЮКАСЛ — БРАЙТОН 17:00



12 очков после семи первых матчей было у "Ньюкасла" и на данной стадии прошлого сезона Премьер-Лиги. "Брайтон" выиграл лишь три из 20 последних выездных поединков чемпионата. "Сороки" одержали только две победы в 14 последних встречах с "чайками" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон залечил спину и заднюю поверхность бедра, возобновив тренировки. Также выздоровел Александер Исак, но Киран Триппьер пропустит несколько недель.



Защитник "Брайтона" Ян Пол Ван Хекке возвращается после травмы паха. Должны быть в порядке и Жоржиньо Рюттер с Симоном Адингра, но Адам Уэбстер, Джеймс Милнер, Мэтт О'Райли и Жоао Педро остаются в лазарете.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРЕНТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" выиграл лишь один из шести последних матчей Премьер-Лиги (2 ничьи, 3 поражения). "Брентфорд" проиграл все три выездных поединка в этом сезоне английского первенства. "Красные дьяволы" могут похвастать серией из пяти побед кряду дома над "пчелами" в высшем дивизионе.



Защитник "Юнайтед" Нуссаир Мазрауи доступен уже спустя неделю после операции на сердце. Мануэль Угарте, Алехандро Гарначо и Амад Диалло в порядке. Харри Магуайр и Кобби Майну пропустят несколько недель.



Нападающему "Брентфорда" Йоану Висса предстоит фитнес-тест из-за проблем с лодыжкой. Матиас Йенсен и Игорь Тиаго точно не сыграют.



ИПСВИЧ — ЭВЕРТОН 17:00



"Ипсвич" может похвастать только одной победой в 20 последних матчах высшего дивизиона — 1:0 против "Мидлсбро" в апреле 2002. "Эвертон" не знает побед на выезде уже 15 поединков кряду во всех соревнованиях — с выигрыша 0:2 у "Бернли" в декабре 2023 (6 ничьих, 9 поражений). "Трактористы" ни разу не уступили в четырех последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге.



Защитник "Ипсвича" Аксель Туанзебе пропустит несколько месяцев из-за повреждения большого пальца руки. Даре О'Ши предстоит фитнес-тест. Али Аль-Хамади доступен, несмотря на проблемы с пахом. Массимо Луонго и Йенс Каюсте остаются в лазарете.



В этом матче "Эвертон" будет лишен Джеймса Гарнера и Тима Айрогбунама. Виталий Миколенко и Шеймус Коулмен уже поправились. Решение по Джарраду Брантуэйту будет принято в последний момент. Натан Паттерсон, Армандо Бройя и Юссеф Шермити команде не помогут.



ФУЛХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Фулхэм" — единственная в Премьер-Лиге команда, которая в этом сезоне еще не забивала после стандартных положений. В случае победы "Астон Вилла" оформит свой лучший старт в высшем дивизионе с сезона 1998/99. "Дачники" проиграли пять из шести последних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге (1 победа).



Полузащитник "Фулхэма" Саша Лукич вернулся с травмой плеча из сборной Сербии. Угодил в лазарет после поездки в сборную Бельгии и Тимоти Кастань. Йоаким Андерсен снова в строю.



Тайрон Мингс и Бубакар Камара могут сыграть свои первые минуты за "Виллу" в этом сезоне, восстановившись после тяжелых травм. Также поправились Эзри Конса, Амаду Онана, Джейкоб Рэмси, Джон Макгинн и Джейден Филоджин.



БОРНМУТ — АРСЕНАЛ 19:30



В этом сезоне Премьер-Лиги "Борнмут" нанес 115 ударов — только у "Тоттенхэма" (123) и "Манчестер Сити" (136) больше. "Арсенал" не знает поражений уже 16 матчей кряду во всех соревнованиях — с проигрыша 1:0 в гостях у "Баварии" в четвертьфинале Лиги Чемпионов в апреле. "Вишенки" одержали лишь одну победу в 16 последних встречах с "канонирами" во всех соревнованиях — 2:1 дома в Премьер-Лиге в январе 2018.



Лазарет "Борнмута" пуст, а Тайлер Адамс доступен впервые в сезоне.



"Арсенал" надеется на хорошие новости насчет Бена Уайта, Юрриена Тимбера, Александра Зинченко, Букайо Сака и Кая Хаверца. Габриэль Мартинелли будет осмотрен медиками после возникшей в сборной Бразилии проблемы с икроножной мышцей. Томас Партей залечил свою болячку. Мартину Эдегору нужно больше времени.