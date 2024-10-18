Тен Хаг: "Мы движемся в правильном направлении"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команда движется в правильном направлении и лишь должна улучшить реализацию моментов.

После семи первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" занимает только 14-е место, забив пять голов. Однако Тен Хаг указывает на то, что его команда хорошо играет и создает моменты.



"Под этим первым впечатлением я вижу хорошие вещи, хорошие шаблоны и хорошие показатели, и это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, но таблица не лжет. Мы там, где находимся, и это недостаточно хорошо".



"Думаю, игроки хорошо делают свою работу, и мы завоевали трофей в прошлом сезоне. Возможно, вы забыли, что мы сталкивались с проблемами и не всегда могли выставить сбалансированный состав из-за того, что игроки не были доступны".



"Но в целом игроки хорошо делают свою работу, и нам просто нужно начать забивать. Эта часть — самая важная часть в футболе. Тебе нужно забивать голы, если ты хочешь выигрывать матчи. Мы должны улучшить эту часть".



"Мы добираемся до чужих ворот, мы входим в штрафную, мы оказываемся на хороших позициях для голов, но теперь нам просто нужно прибавить в самом важном и отправлять мяч в сетку", — цитирует Тен Хага Sky Sports.