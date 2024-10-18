"Сити" — самый заинтересованный в Вирце клуб

"Манчестер Сити" проявляет наиболее серьезный интерес к атакующему полузащитнику немецкого "Байера" Флориану Вирцу.

По информации Sky Sport Germany, Вирц является цель номер один "Баварии" на следующее лето. Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль уже провел предварительные переговоры насчет трансфера Флориана.



"Бавария" готова крупно потратиться на Вирца, однако "Байер" не хочет помогать своему конкуренту по Бундеслиге и приложит все усилия, чтобы заблокировать отъезд Флориана в Мюнхен.



Более того, в Леверкузене считают, что наиболее серьезный интерес к Вирцу проявляет "Сити". В данный момент "горожане" прикладывают наибольшие усилия, чтобы заполучить 21-летнего игрока сборной Германии.



Добавим, Вирц очень уверенно начал новый сезон, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу в восьми матчах Бундеслиги и Лиги Чемпионов.