Хау не контактировал насчет работы со сборной Англии

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что никто не обращался к нему насчет работы со сборной Англии.

До назначения Томаса Тухеля в минувшую среду Хау считался одним из фаворитов на роль следующего наставника сборной Англии.



Однако никто из FA не позвал Хау на собеседование, и Эдди рад, что теперь каждый в "Ньюкасле" может сосредоточиться на поставленной им задаче по завоеванию трофея.



"Гипотетические вопросы очень опасны. Слушайте, я поговорю с каждым, кто стучит в мою дверь, если это не касается ухода из "Ньюкасла".



"Еще в самом начале предсезонного периода я сказал, что весь мой фокус — на "Ньюкасле", и это не изменилось ни на секунду. Никто не был доволен назначением Томаса больше, чем я, потому что это просто отвлекало".



"Это не так, что оно отвлекало лично меня, но вы могли видеть, что это негативно влияет, когда некоторые вещи говорятся и пишутся. Чем лучше каждый может сосредоточиться на "Ньюкасле" — а это моя единственная забота, — тем лучше. Я искренне считаю, что моей целью здесь должно быть завоевания трофея", — цитирует Хау The Guardian.