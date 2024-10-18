Туанзебе пропустит несколько месяцев после того, как едва не лишился пальца

Защитник "Ипсвича" Аксель Туанзебе пропустит несколько месяцев после операции на большом пальце руки.

Напомним, ранее в октябре стало известно, что Туанзебе сильно порезался осколками разбившегося стакана, когда мыл посуду у себя дома.



Срочная операция позволила Туанзебе сохранить палец, однако на восстановление 26-летнему защитнику потребуется несколько месяцев.



"Это бытовой несчастный случай — ему очень, очень не повезло, и это очень, очень серьезно. Он был очень близок к тому, чтобы лишиться пальца".



"Он перенес операцию по восстановлению поврежденных сухожилий. Думаю, восстановление идет довольно хорошо, но эта травма — надолго".



"И хотя это звучит как не самая важна часть тела для игры в футбол, это довольно важная часть в человеческой анатомии. Нужно дать ему восстановиться".



"Конечно. Это большая потея. Это показывает, как все быстро может измениться в футболе и жизни. Надеюсь, восстановление пройдет хорошо. Сроки не определены".



"Это может занять любое количество месяцев. Надеюсь, это займет чуть меньше, если восстановление пройдет хорошо, и мы находимся в диалоге с различными специалистами", — цитирует главного тренера "Ипсвича" Кирана Маккенну The Independent.