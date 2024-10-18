Гвардиола: "С Бегиристайном уходит часть меня"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что часть его уходит вместе со спортивным директором Чики Бегиристайном.

В этот международный перерыв "Сити" объявил, что Бегиристайн покинет клуб в конце сезона, уступив свое место Уго Виана из "Спортинга".



Бегиристайн был ближайшим соратником Гвардиолы не только в "Сити", но и в "Барселоне", так что это будет очень болезненная потеря для Хосепа.



"Уходит часть меня. Уходит мой друг. Уходит архитектор, создавший одну из лучших команд в "Барселоне" и здесь. Лично я очень буду скучать по нему".



"Он делал мою работу сбалансированной. Я так энергичен, и когда мы проигрываем, я хочу все крушить, а он всегда говорил: "Один момент".



"Мы должны двигаться дальше, и клуб будет двигаться дальше", — цитирует Гвардиолу BBC.