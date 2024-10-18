Тен Хаг раскритиковал медиа за спекуляции насчет своего будущего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг обрушился с критикой на медиа, которые спекулировали насчет его возможного увольнения в этот международный перерыв.

Будущее Тен Хага было одной из основных тем для медиа в последние две недели, однако состоявшаяся встреча руководителей "Юнайтед" не принесла каких-либо вестей для Эрика.



По словам Тен Хага, внутри "Юнайтед" все спокойно, и только снаружи люди пытаются создавать шумиху.



"Получил ли я какие-нибудь гарантии насчет своего будущего? Нет. Этот шум исходит от медиа — от некоторых из вас, но не от всех. Некоторые из вас выпускают истории, выдумывают истории, выдумывают сказки, создают шум, распространяют ложь".



"Мне известно, что все в этом клубе находятся на одной волне. Я еще до паузы говорил это некоторым журналистам, которые, наверное, не поверили мне, учитывая опубликованные истории. Внутри клуба все тихо".



"Конечно, мы обсуждаем положение, в котором мы находимся, и мы им недовольны. Мы должны переломить ситуацию, и в этом наша стратегия. Мы спокойны и хладнокровны, мы придерживаемся плана и уверены, что переломим ситуацию".



"В футболе вы сталкиваетесь с вызовами, здесь бывают взлеты и падения. Уверен, мы добьемся в этом сезоне успеха, как добивались в двух предыдущих", — цитирует Тен Хага Sky Sports.