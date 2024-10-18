Мареска: "Джеймс вернулся, но может играть только раз в неделю"

Наставник "Челси" Энцо Мареска подтвердил возвращение в строй своего капитана Риса Джеймса, но есть нюанс.

Джеймс регулярно играл у Марески в предсезонный период, но затем получил очередную травму задней поверхности бедра и еще не появлялся на футбольном поле в новой кампании.



Однако в завершившийся международный перерыв 24-летний защитник возобновил полноценные тренировки и даже может сыграть против "Ливерпуля" в воскресенье.



Нюанс же в том, что после столь длительного отсутствия и с учетом предыдущих проблем Джеймса со здоровьем Мареска не готов использовать своего самого высокооплачиваемого игрока чаще раза в неделю.



"Рис Джеймс доступен, он вернулся. Он занимался с нами во время международного перерыва. Это хорошие новости, особенно для него. Игроку не бывает приятно, когда он травмирован, но он, наконец, он вернулся".



"Это всегда сложно, когда ты бываешь травмирован раз за разом. Ты всегда ищешь решение. Решение для Риса будет таким же, какое мы используем с Ромео Лавиа и Весле Фофана, задействуя их только раз в неделю, в одном матче".



"Наверное, в данный момент — в силу различных причин — организм Риса не может играть дважды в неделю".



"Это может быть решением в данный момент. Как будет в будущем, я не знаю".



"Но если мы хотим улучшать его физические кондиции, то в качестве решения мы должны позволить ему медленно, медленно набирать форму и использовать его раз в неделю".



"Затем, надеюсь, мы сможем использовать его чаще. Но сейчас — только раз в неделю", — цитирует Мареску Sky Sports.