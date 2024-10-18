Нуну дисквалифицирован на три матча

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту был дисквалифицирован на три матча за свое удаление против "Брайтона" ранее в октябре.

Ранее в октябре "Форест" сыграл вничью 2:2 на выезде с "Брайтоном" в рамках Премьер-Лиги. Тот матч был отмечен удалениями полузащитника "лесников" Моргана Гиббс-Уайта на 83-й минуте и наставников обеих команд, Нуну и Фабиана Хюрцелера, после финального свистка.



Позже в адрес всех троих были выдвинуты обвинения, с которыми они согласились, и наиболее строго FA наказала именно Нуну — за неподобающее поведение и оскорбление резервного арбитра.



Помимо трехматчевой дисквалификации, Нуну был оштрафован на сумму в 55,000 фунтов. Гиббс-Уайт пропустит одну игру и выплатит 20,000 фунтов.



В то же время Хюрцелер избежал дисквалификации и получил штраф на 8,000 фунтов, сообщает BBC.