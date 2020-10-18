Бекхэм поддержал Рэтклиффа

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм выразил свою поддержку совладельцу клуба с "Олд Траффорд" сэру Джиму Рэтклиффу.

"Юнайтед" получил большой импульс после того, как в декабре прошлого года Рэтклифф согласовал покупку 27.7% акций и получил контроль над футбольными операциями клуба.



И хотя результаты "Юнайтед" на футбольном поле по-прежнему оставляют желать лучшего, Бекхэму кажется, что Рэтклиффу по силам вернуть славные для клуба времена.



"Мне действительно нравится Джим. Мы несколько раз встречались за последние годы, у нас есть общие друзья, и я думаю, он является фанатом. Также он отличный бизнесмен, один из лучших и один из крупнейших".



"Но, думаю, важнее то, что ему не все равно. Думаю, с годами фанаты потеряли веру в руководство, а его по-настоящему волнует, что он хочет делать и что он хочет создать".



"Поэтому, надеюсь, ситуация изменится, но такого рода вещи требуют времени".



"Думаю, мы, фанаты "Юнайтед", были довольно терпеливы в последние годы, но мы хотим вернуть славные времена. Мы хотим, чтобы те дни вернулись, и чем раньше это произойдет, тем лучше", — цитирует Бекхэма talkSPORT.